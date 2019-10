Michelle Adam paró en seco a Martín Cárcamo: 'Eres un cara de raja...'

Un divertido y duro momento se vivió el pasado miércoles en la noche en el programa "No culpes a la noche" de Televisión Nacional de Chile (TVN). Esto porque al espacio que conduce Cristián Sánchez estuvo invitada la meteoróloga Michelle Adam, panelista del matinal "Bienvenidos".

Esto porque en medio de la conversación, a "la chica del tiempo" le tenía una sorpresa con un mensaje de Cárcamo, quien encendió los ánimos con que: "a mí me gustaría que Michelle contara que el real motivo por el cual está en "Bienvenidos" , y que ha desarrollado su estupenda carrera, es porque yo la elegí", partió aseverando.

El animador del Festival de Viña del Mar agregó que: "yo siempre tuve la convicción de que ella era. Y básicamente gracias a mí, eso ella debería decirlo públicamente, está en el programa el día de hoy. Así es que Michelle, tú sabes que hay porcentaje importante de tu carrera que es mío", comentó el "rubio natural".

Tras un momento de risas, Adam no se mordió la lengua para responderle: "¿Le puedo contestar? Martín Cárcamo eres un cara de raja... No puedes decir que me elegiste, si fuiste tú el que dijo que yo no estuviera", explicó la meteoróloga.

"Yo no fui la elegida porque Martín dijo que no. Así es que es un cara de raja, lo vuelvo a decir. No seas mentiroso Martín, porque no me elegiste. A mí me eligió la Jacqui Cepeda (productora de Bienvenidos, quien fue despedida este año). Y yo la adoro", cerró.