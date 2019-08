Mia Khalifa: "Gané un total de $8.500.000 en la industria y nunca volví a ver un peso después"

Mia Khalifa reveló en una entrevista que no ganó demasiado dinero en su brevemente explosiva carrera en la industria de la pornografía, señalando que "gané un total de $8.500.000 (doce mil dólares) y nunca volví a ver un peso después".

La exactriz porno especificó que "para dejarlo claro, nunca me prometieron 'millones' ni lo esperaba. Solo estoy aclarando errores muy generalizados respecto a mi, y a la vez, sobre la industria".

En la entrevista Khalifa conversó en detalle sobre su vida y sus experiencias, relatando por ejemplo respecto al origen de sus implantes mamarios que cuando estudiaba en el colegio tenía mucho sobrepeso. Tras egresar comenzó a rebajar, perdiendo 44 kilos con una dieta que hoy en día la considera poco saludable, lo que para sus senos significó que "parecía que ya tenía 4 niños y tenía 20 años. Odiaba estar en bikini".

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was... scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq