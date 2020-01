Metallica donará $750 mil dólares para combatir los graves incendios en Australia

Metallica anunció a través de sus redes sociales que donará más de $750,000 dólares para combatir incendios en Australia.

En un comunicado, la banda dijo que estaban "abrumados" por la noticia de los incendios. "La destrucción y los efectos devastadores en la población, los animales, el medio ambiente y las increíbles tierras australianas son desgarradores", escribieron.

Metallica también pidió a sus fanáticos que se unan a la banda y contribuyan con lo que puedan para ayudar a combatir los incendios que afectan a Australia desde hace más de cuatro meses.

El cuarteto se une a Elton John, quien prometió casi 1 millón de euros el martes, y P!nk, que dará casi medio millón a los bomberos australianos.

