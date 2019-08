Mes de los gatos: especialista en medicina felina dio los mejores tips para su cuidado

Hoy comienza el mes de los gatos, y por eso hay muchos temas que abordar respecto a estos felinos. María Paz Iturriaga, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Las Américas y especialista en medicina felina, pese a ser alérgica ("es la pasión que tengo, no la iba a dejar por eso, hay medicamentos y estrategias para disminuirla"), conversó con Ciudadano ADN sobre varios de esos tópicos.

Precisamente partió explicando cómo manejar las alergias a los felinos, que "no son al pelo, sino a una molécula que el gato tiene en su saliva y que al acicalarse la deja en el pelaje y se deposita en la casa y en la ropa". Lo primordial, dijo, es hacer aseo, mantener al gato muy cepillado, la ropa limpia y la aspiradora pasada.

Y frente al celo que las gatas hembras suelen comenzar a tener en esta temporada, explicó que "dura toda la primavera verano, pero ahora se nota más porque ahora comienza", y que comienzan a tener su ciclo cuando aumentan las horas de luz y sus hormonas dormidas empiezan a despertar.

Otra recomendación que dio fue para evitar el sarro dental en gatos, y es "acostumbrarlos de pequeñitos" al cepillado de dientes, nunca usando productos humanos, y manipulando sus labios para que se deje abrir la boca, un proceso para el que hay que armarse de paciencia porque "puede demorar meses".

Pese a que son animales normalmente identificados como muy limpios, pueden presentar problemas para orinar, los que se pueden deber tanto a enfermedades del tracto urinario, como cistitis por estrés, ataques bacterianos o incluso cálculos en la vejiga, como a "un tema conductual, si no le limpian adecuadamente la caja, no le gusta la arena, o el lugar no es el adecuado. Esas cosas también influyen". Asimismo, en época de celo normalmente los gatos machos empiezan a marcar su territorio con pequeñas cantidades de orina, explicó.

También es esencial no descuidar la dieta, un tema que asegura es "controversial", ya que existe un gran debate a favor y en contra de la alimentación gatuna en base a productos crudos, con el permanente riesgo de infecciones como salmonella y listeria, con parásitos que "pueden contagiar personas. Hay que informarse muy bien".

Otros alimentos habitualmente tóxicos para los gatos son la palta y el chocolate. "Cuando hay época de pascua, lamentablemente hay mucho perro y gato intoxicado", dijo, alertando que su consumo puede producir signos neurológicos como convulsiones e incluso la muerte.

Lo más apropiado, dice, es consultar a un veterinario de cabecera, siguiendo consejos básicos como elegir alimentos según la etapa de vida del gato "porque los requerimientos nutricionales son diferentes" a lo largo de sus, en promedio, quince años de vida, aunque "un gato puede llegar a vivir veinte años sin problemas".

"Al gato lo aman o lo odian. Pero son mitos", explicó la profesional. "Lo que pasa es que el gato es muy independiente, a diferencia del perro. Pero puede ser igual de mascota fiel que el perro, y se le puede entrenar igual, sólo va a costar más porque no se concentran tanto tiempo en una cosa", recalcó.

La gente que ama a los gatos, dijo, "es porque ha tenido gatos y los empieza a conocer". Y ahora que dentro de la normativa vigente también deben usar chip de identificación, recordó ante el mito de que "el gato, a diferencia del perro, siempre vuelve", que un felino que "vive siempre dentro de casa no conoce el exterior, o puede tener accidentes. No siempre va a saber volver".