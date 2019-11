Mejor amiga de Pampita reveló por qué nunca se casó con Benjamín Vicuña

A propósito del matrimonio entre Carolina Ardohaín y Roberto García Moritán, la mejor amiga de la trasandina, Bárbara Simons, reveló por qué ella y Benjamín Vicuña nunca se casaron, a pesar de estar juntos por más de diez años.

En conversación con el programa Hay que ver, Simons explicó que "con Benjamín no se casó y quizás hoy quiere vivir algo distinto; y pasar por otra experiencia, vivirlo de otra manera. Benjamín creo que varias veces le ofreció casamiento y ella no quiso en su momento".

En esa línea, afirmó que "ella (no se quiso casar). Él le ofreció casamiento, con anillo de compromiso. En su momento le ofreció casamiento con todo: con anillo y los chicos de por medio".

Sobre por qué no se casó, la mejor amiga comentó que "no sé, no lo habrá sentido, habrá tenido miedo, inseguridades. Creo que cuando las cosas pasan y la magia sucede, está buenísimo".