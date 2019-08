Medio internacional asegura que Billie Eilish será parte de Lollapalooza Brasil

Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas internacionales más populares del último tiempo, acumulando una gran cantidad de fanáticos en Latinoamérica.

Y todo parece indicar que la cantante de 17 años tiene todo listo para hacer su debut en nuestro continente, ya que, según Destak Journal, la joven formará parte del cartel de artistas de Lollapalooza Brasil 2020.

Si bien no aseguran que pasará por las demás ediciones del festival a lo largo de latinoamérica, el medio resaltó la similitud del cartel de músicos entre Brasil y Chile.

Billie Eilish comenzó su carrera el año 2017 con su EP "Don't smile at me" y se hizo aún más conocida gracias algunas canciones que formaron parte del soundtrack de la serie 13 Reasons Why.

Sin embargo, fue recién este año en el que la artista logró el éxito máximo con su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.