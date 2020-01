Me dan náuseas: Patricia Maldonado lanzó duras críticas a rostros de TV por estallido social

La opinóloga Patricia Maldonado realizó polémicas declaraciones sobre los rostros de televisión, y se refirió al estallido social y su postura política.

La rostro de televisión, en entrevista con Publimetro, expresó que cree que su salida de televisión "es por lo que está ocurriendo, están esperando que las aguas se calmen"

Respecto a su participación en Mucho Gusto de Mega, sostuvo que "yo creo que ellos están pensando en que esto se aliviane un poco, ya buscarán la forma. No tengo porque no estar, no tiene sentido".

Agregando que "si lo pensamos bien, tiene que haber diversidad. Hoy día es mejor ir para un lado y tengo claro que hay mucha gente en la televisión que piensa eso y a mí me provoca un poco de náuseas… Los animadores, panelistas son tan cultos, todos hablan de la Constitución y no han leído ni un párrafo, y todos hablan de los cambios y les importa un comino.

"Yo sigo siendo Mega, a mí no me han echado, no hay un motivo para que me echen, no he trasgredido jamás la línea editorial, nunca le he faltado el respeto a ningún ejecutivo ni a un colega", afirmó Maldonado.

"Yo jamás he ocupado la pantalla de la TV para hacer un panfleto político, porque encuentro que es una mariconada cuando tú usas una cámara; los matinales no son para eso", aseguró.

Estallido social y dictadura

Sobre referirse a lo que ocurre en el país, manifestó que "mi postura es compartida por mucha gente (...) La política la miro para los dos lados: son iguales, tanto izquierda como derecha. Mis pensamientos políticos, aunque me pongas una metralleta en la cabeza, no los voy a cambiar y tengo mis razones. Entonces respeta mis razones".

Respecto a que es partidaria de un "régimen" en el que no se permitía esa libertad de pensamiento, señaló que "si tú no estás de acuerdo con eso que pasó en esos años, por qué lo aplicas conmigo. Yo no tuve un cargo político, ¿por qué conmigo, si en esa época había tantos artistas que participaban y algunos más que yo? Que hacían las giras presidenciales, que iban a los cumpleaños… ¿Por qué yo?".

Sobre su presencia en Londres para la detención de Augusto Pinochet aseveró que "no puedo entender a la gente que se queda pegada en el pasado. Eso fue parte de una historia, un proceso. Hay muchos que estuvieron en Londres, hubo un ministro actual que estuvo, que acaba de ser sacado. Él estuvo en Londres conmigo y se lavó las manos".

Televisión y matinales

Sobre la crisis y el rol de la televisión, cuestionó que "escuché a un humorista que va a Viña diciendo 'quiero donar la mitad de mi sueldo', ¿por qué no lo dio antes? Escuché a una animadora diciendo: 'yo quiero compartir mi sueldo', y ¿y por qué no lo dio antes? Lo que hacen algunos animadores es populismo barato, yo no voy a repartir mi sueldo, yo sé a quién tengo que ayudar".

"Yo, con esto, me he dado cuenta quien es quien en la TV. Y hoy en día está claro que es mejor ir para un lado y, eso, a mí me provoca un poco de náuseas", declaró.

Finalmente, sobre lo ocurrido con Tonka Tomicic y Hermógenes Pérez de Arce, opinó que "lo encontré una grosería, se perdió la entrevista de la vida. Tenía dos contrincantes buenos, Ominami considerado un tremendo terrorista y Hermógenes Pérez de Arce un tremendo derechista. Yo los dejo pelear a los dos, la pelea era de dos perros grandes, no era para un perrito chico".

Concluyendo que "¿quién salió perjudicado? El perrito chico, primero porque faltó conocimiento e información por parte de ella. Y ya venía de lo de Insulza, que la revolcó. Fue un error que le costó el 80% de lo que había avanzado".