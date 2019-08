'Me afecta, tengo pena': Pamela Díaz confirmó su separación tras dos años de matrimonio

Pamela Díaz finalmente confirmó que se separó de Fernando Téllez tras dos años de relación. En conversación con Jean Philippe Cretton, la "Fiera" aclaró la situación.

En esa línea, partió diciendo que "esto fue hace un par de meses y el tema con los niños me cuesta un poco, por eso no hablo mucho. Me afecta, tengo rabia, pena; sentimientos que puede tener cualquier persona que se separa. Sí, siento que di lo mejor de mí en esta relación".

Luego, agregó que todo este proceso lo vivió en privado: "Tengo un proceso muy extraño porque cuando me voy a separar de alguien, no es que no sufra, pero sufro dentro de esa misma relación. A veces me venía a la canal destruida, llegaba y me veían bien. Después llegaba a mi casa destruida. Obviamente sufrí y sigo tristes por muchas cosas, pero eso lo pasé todo en mi casa".

"No era menor separarme. Me costó mucho tomar esta decisión, lo pensé mucho, le di mucha vuelta a la situación, porque me pasa que cuando me separo no doy vuelta atrás, entonces tenía que ser una decisión súper masticada", manifestó.

Sobre la misma, la comunicadora reflexionó sobre sus anteriores quiebres amorosos: "Creo que si tomé esta decisión fue porque lo sentía. Puede ser que sea un fracaso: ya voy en mi segundo matrimonio. Seguramente más adelante lo tomaré para la talla, hoy no me lo puedo tomar para la talla. Peor creo que tenía que hacerlo, no tenía otra opción".

"Pienso que me voy a quedar solar, pero porque yo quiero. Como que no voy a tener pareja. No voy a vivir nunca más con alguien; sí viajar y pasarlo bien, pero no vivir", concluyó.