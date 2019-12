Mayte Rodríguez se refirió a su relación con Diego Boneta y al estallido social en Chile

La actriz nacional Mayte Rodríguez se refirió a su relación amorosa con el mexicano Diego Boneta, y también al estallido social que se vive en nuestro país.

Respecto al intérprete de Luis Miguel, confesó en entrevista con Nueva Mujer que "así son las vueltas de la vida. Todo lo que llega a tu vida, que te haga bien, que te haga feliz, hay que vivirlo".

Al ser consultada sobre si le gustaría trabajar con él en algún proyecto, expresó que "es un tremendo profesional, admiro muchísimo su trabajo, es muy perseverante. ¡Claro, por qué no!".

Asimismo, detalló las cosas que le gustan de un hombre: "me atrae muchísimo la honestidad, incluso cuando es cruda. Me gustan las personas valientes, entonces, la verdad, aunque sea cruda, es muy atractiva. El sentido del humor es muy importante. Soy súper de piel y eso también tiene que estar, porque si no, no funciona". Por lo que se concluye que Boneta es así.



Foto: Getty Images

Estallido social

Sobre la situación que vive Chile, reconoció que la ha hecho replantearse "todo". "Chile despertó, no más injusticias. Tenemos que estar unidos para concretar cambios tan necesarios, como una salud de calidad para todos. Cuidar nuestras reservas naturales, que son de todos, tener las mismas oportunidades y una educación de calidad, las pensiones… Hay muchas demandas que realmente deben ser escuchadas. Lograremos ser un mejor país, ¡lo sé!", sostuvo.

Pero, destacó que " la destrucción entre nosotros mismos es algo que debe parar. Que esto no se transforme en una masacre entre nosotros. No queremos más ojos heridos. Queremos ser escuchados de una vez, sin dejar que el desorden y el caos haga que la verdadera razón por la que luchamos se diluya".

De igual forma, manifestó que para lograr una mayor igualdad social, debemos dejar "de ser egoístas. La base de todo es la educación, debemos creer en la riqueza cultural y las reales oportunidades que entrega la educación a las personas. No soy experta en política, pero veo lo que es justo. Creo que el sistema debería partir por cambiar eso, y dar mejores oportunidades. Desde mi lado, solo espero que vivamos todos, no algunos, de una manera más justa. Y así nos respetaremos unos con otros, teniendo las mismas oportunidades y derechos".