Max Collao fue desvinculado de 'Buenos Días a Todos' tras dos años en el matinal

Max Collao, el querido notero de Buenos Días a Todos, fue despedido del matinal de TVN luego de dos años en el espacio.

Sobre su desvinculación, el comunicador expresó a través de redes sociales que "se acaba de cerrar un ciclo y abrir una tremenda oportunidad".

Ahora, en conversación con LUN, Collao se refirió a esta situación y reveló que "me informaron hoy (jueves) cuando volví de hacer un desacho para el matinal. Pero tampoco es que me desvincularon así nomás. Yo había pedido un cambio".

"Cuando llegué a TVN me contrataron como periodista, notero para estar en trreno, cubrir backstage y hacer notas que giraran en torno a la entretención. En marzo del 2019 el matinal tuvo un giro, se acabaron eas otas entretenidas y yo empecé a no sentirme feliz. Luego vino el estallido social, que gracias a Dios vino porque necesitaba un cambio, y con ello se atraso más aún mis ganas de hacer notas divertidas", comentó.

"Les expliqué que no me sentía cómodo que no estaba feliz. Que quería hacer algo más equilibrado entre en entretención y notas humanas. Porque, me gusta conectarme con la gente, pero no transmitir tragedias. Ellos me contestaron que la situación estaba compleja y yo les pedí que me ayudara a gestional un cambio al departamento de prensa o que me desvincularan, porque economicaente no me convenia renunciar", sentenció.