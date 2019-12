Mauricio Jürgensen reveló violenta amenaza antes de participar en 'Podemos Hablar' de CHV

El pasado viernes en un nuevo capítulo de "Podemos Hablar" de CHV, el periodista Mauricio Jürgensen reveló una violenta amenaza que recibió en los días previos a participar del espacio.

En conversación con Julián Elfenbein, animador del programa, Jürgensen comentó que la situación: "fue muy inesperada. A partir de mi paso por el matinal, ha pasado que en la calle y en las mismas redes sociales, he recibido amenazas", sostuvo el expanelista del matinal Bienvenidos.

"El tipo me dice esto muy cerca de mi cara. Terminó golpeando una mampara, la gente se dio cuenta. Yo atiné a decirle 'ok, buena onda, que te vaya bien'. No tuve más repertorio que eso" agregó el periodista.

Sobre lo mismo, Jürgensen aseveró que: "la conclusión que puedo sacar de esto, que es lo más violento que me ha tocado en la calle. El clima está tan polarizado que hemos llegado a esta lógica binaria donde somos blanco o negro, enemigos, y donde una diferencia política puede generar reacciones de esta manera", comentó.

"Era un hombre con pinta de extranjero, se acerca y me dice: 'Agradece que estás con una mujer, porque si te pillo solo, te saco la…'", agregó sobre como el sujeto lo amedrentó.

Al finalizar, dijo que las amenazas: "son la derrota a cualquier posibilidad de diálogo. Siento que es muy injusto para mí, porque no había nada que me ligara a él de manera personal", cerró.