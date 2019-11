Mauricio 'Indio' Medina impresionó con personal confesión

El humorista Mauricio "Indio" Medina reveló cuántos hijos tiene en La Divina Comida de CHV, desatando muchas reacciones en redes sociales.

El comediante contó detalles sobre la diabetes que lo aqueja y habló sobre su familia, especialmente de sus hijos.

A raíz de lo anterior los comensales del programa, le preguntaron si se arrepentía de algo: "en algún momento haber sido tan mujeriego, pero nunca me he arrepentido -por ejemplo- de mis hijos", respondió.

La respuesta de Mauricio provocó curiosidad entre los invitados del programa y comenzaron a insistir para obtener una cifra.

"Fui muy desordenado, dejémoslo ahí ¿ya?", comentó el Indio para cerrar el tema. Pero luego confesó que tiene nada menos que 11 hijos.

La información sorprendió a muchos, quienes inmediatamente comentaron el tema en redes sociales.

El indio tuvo 11 hijos !! Un turrón un súper ocho etc etc etc #LaDivinaComida