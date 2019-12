Matías Vega fue despedido de Bienvenidos

El pasado lunes 16 de diciembre, el comunicador Matías Vega fue despedido del Bienvenidos, matinal en el que llevaba trabajando hace tres años.

"Básicamente me dijeron que no hay espacio para mí dentro del programa en esto momento debido a la contingencia", fue lo que afirmó a LUN.

El joven que trabajaba como la voz en off del espacio, también dijo que lo tomaría como "un emujón para seguir haciendo las cosas que quiero hacer", además de comentar que su cargo era como "que un equipo de fútbol te deje en la banca".

"Tampoco me pasó algo terrible. No hay que dramatizar. Los voy a extrañar sí", respondió ante la pregunta de si se iría a despedir al programa, donde también sostuvo que "con la contingencia me daría pudor estar despidiéndome en pantalla".