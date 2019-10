Matías Assler compartió íntima fotografía junto a Juanita Ringeling

Hace unos días, Matías Assler tuvo un accidente en caballo, por el cual tuvo que ser operado de una fractura en la tibia.

Tras la operación, el actor ha estado bajo los cuidados y regaloneos de su polola, Juanita Ringeling, quien lo ha acompañado en todo momento.

Ahora, la pareja de actores enamoró a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía en la que aparece la intérprete lavándole el pelo a Matías.

"Tocó baño… Y si me quiebro la otra pata? Pd: No miren el colaless de la Juana colgado atrás, si lo ven denle like, si creen que es muy chico", escribió el actor.