Maternidad, bullying y el consejo de una maestra: los recuerdos de 'Chelita' Winter de Adrenalina

En estas semanas de enero, los fanáticos de los 90 han podido ver los capítulos de Adrenalina, teleserie que REC TV –señal retro de Canal 13– emite de lunes a viernes a las 19:00 horas. Algunos integrantes del elenco han revelado sus experiencias en la ficción y el más reciente testimonio lo dio Marcela Leiva, quien encarnó a Graciela "Chelita" Winter, la prima de Cathy.

"He tenido que firmar autógrafos de nuevo", contó la actriz en una entrevista a la señal. Actualmente se dedica al transporte escolar, aunque no descarta regresar a la pantalla algún día. "Siempre está la inquietud de volver. Era una de las cosas que amaba hacer. Siempre me ha gustado el arte y el hecho de interpretar un personaje", señaló.

"Chelita" era una adolescente de 16 años que al principio tiene envidia de Cathy. Tenía sobrepeso, sufría de bulimia y era discriminada por sus compañeros.

Leiva contó que acudió al casting de Adrenalina sin tener estudios de actuación y quedó. Sin embargo, estableció diferencias entre su yo de la vida real y su personaje. "Ella tenía un problema de bulimia, pero también tenía problemas con sociabilizar con la gente por el mismo tema, estaba acomplejada por el tema de la gordura. Si bien es cierto lo he sobrellevado bien en mi vida, tiene su tema", comentó.

Además, puntualizó que "el tema de que me hicieran bullying era más bien de la teleserie. En la vida real jamás he vivido el bullying. En la teleserie era complejo, vi una realidad que pueden vivir muchas personas y que no viví. Enfrentarse a eso es complicado, duro".

Durante las grabaciones de Adrenalina, la actriz estaba en plena crianza de su hija Feña, quien en ese entonces tenía ocho meses y recientemente cumplió 25 años. "Era dueña de casa, mamá… estaba en otra. La verdad es que tenía hartos años más que el personaje", dijo.

Sobre si recordaba alguna anécdota, Leiva señaló que había muchas risas por algunas palabras. Pero también se refirió a una conversación que tuvo con la destacada actriz Lucy Salgado, quien interpretaba a Josefina "Chepa" Warrington, la directora del colegio en el que estudiaban los jóvenes de la teleserie.

"Con toda su sabiduría me preguntaba todo el tiempo dónde estudiaba. Y la verdad es que yo no estudiaba. Entonces me decía 'es que tienes que estudiar, tienes mucho talento y mucha gente que pasa por la tele tiene cinco años de universidad y no tiene talento'", fue el consejo que recibió Marcela Leiva de la legendaria actriz, fallecida en 2001.

Finalmente, estudió poco más de un año en el taller de Fernando González. Ahora es la "tía Marce" del furgón y lleva un año y cuatro meses de relación con un brasileño que conoció mediante una aplicación de citas. “Nos estamos viendo constantemente, es una relación maravillosa y estoy feliz con él”, expresó, junto con contar que viajará a Brasil durante un mes.