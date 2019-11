Mateo Iribarren lleva al teatro al 'Divino Anticristo': 'Estos personajes anticipaban el movimiento'

Una larga investigación sobre el hombre en situación de calle que se volvió emblemático del Barrio Lastarria, llevó a Mateo Iribarren a crear la obra "El divino anticristo", dirigida por Natalia Grez y protagonizada por el propio iribarren junto a Violeta Molyneux, y que ambos presentaron en Ciudadano ADN.

Iribarren recordó al fallecido hombre así: "Cruzamos un par de palabras, le compré algunos de sus escritos, y cuando murió quedó un forado gigante en el alma del barrio y del centro en general. Es un personaje que copaba un espacio de esquizofrenia y contradicciones muy profundos".

En la obra, Violeta Molyneux interpreta a un personaje inspirado en Estefanía Martínez, mujer de 27 años, también en situación de calle, que fue asesinada hace algunos meses. "Ella se trasladaba por Bellavista, el Divino Anticristo por Lastarria, y en la ficción los unimos", contó la actriz.

"Ellos sufrieron la represión que ahora está sufriendo el pueblo chileno mucho antes. Estos personajes anticipaban el movimiento social de ahora", dijo Iribarren.

De hecho, Iribarren aseguró sobre este estallido social que "yo lo estaba esperando. Escribí una obra el verano pasado donde Kast era presidente y mataban y torturaban a la gente. Me pasé, mi obra está obsoleta ahora. Era algo que estaba en el ambiente".

Molyneux lo respaldó: "Estábamos ensayando y de repente empezó la revolución", lo que los llevó a "pensar en esto y en ella como mujer en situación de calle", cruzándola con la figura de Daniela Carrasco, "La Mimo", asesinada en los primeros días de la crisis, una situación en la que "todas las violencias de las mujeres están puestas al extremo. Estar en la calle como mujer es una cosa desgarradora".

El estallido, según Iribarren, "tiene sus bases en el movimiento feminista, que se fue ramificando y terminó en esto. Si ganamos algo, la Constitución tiene que ser feminista, o no ser. Es la caída del patriarcado también esto".

Violeta Molyneux, en tanto, comentó que "esta revolución ha sido impulsada por los millennials, que sí somos políticos, y también por los niños que vienen debajo nuestro. El feminismo también, porque viene de más abajo de donde nosotros creemos, viene de la enseñanza básica. Esas niñas que evadieron el Metro tenían 14 años y tenían clarísimo el objetivo".

Iribarren enfrentó un cáncer de colon hace algunos años, sobre el que está "tratando de no pensar, lo he dejado atrás. No me he controlado nada este último año. Creo que también si uno le quita mente a las cosas tienden a desaparecer. Es un pensamiento como del Divino Anticristo, pero bueno", comentó.

"El Divino Anticristo" está en cartelera del Teatro Mori Bellavista los días viernes y sábado a las 20:00, y el domingo a las 19:00, hasta el 15 de diciembre.