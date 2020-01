Mary Rose Mac-Gill y el estallido: 'Yo voté por el señor Piñera y estoy muy desconcertada'

Una figura relevante de la vida social chilena es Mary Rose Mac-Gill, que conversó con Ciudadano ADN sobre la actualidad del país, entregando sus impresiones sobre el estallido social.

"Pésimo", expresó sobre el estado del país. "Yo voté por el señor Piñera y estoy muy desconcertada. Su programa no lo siguió, sino que se fue cada vez más para la izquierda, y este es el resultado", dijo, comparando el escenario incluso con la situación de Francia y las protestas contra la gestión del presidente Emmanuel Macron. "Allá han destruido muy poco".

"Yo recibo pensiones, y son realmente malas", expresó la figura, aunque dijo que "no estoy en contra de las AFP". Respecto a los sueldos, aseguró conocer "muy buenos empresarios, en cuanto a los pagos a su gente. Muy generosos, como debe ser", por lo que llamó a que "no les echemos la culpa a todos". El problema del agua que aqueja a Chile, en tanto, le parece "atroz", aunque se negó a opinar sobre su nacionalización. "Quien lo haga mejor, que lo haga, pero que la idea venga de arriba".

También tiene clara su posición ante la nueva Constitución. "Me da pavor lo que hoy, en este desorden de todo aspecto, pueda salir de eso", expreso, agregando que "aquí mucha gente ha perdido el norte y la cabeza. Todos hablan de la paz, pero conversemos". Mary Rose se reconoció "bastante decepcionada” de la política, pero "si la gente cree que estoy capacitada, iría" a un eventual grupo de constituyentes. "Es un deber y todos tenemos que colaborar".

Parte importante del perfil de Mary Rose Mac-Gill es su rol de gestora cultural, a través de su paso por instituciones como la Corporación de Amigos del Teatro Municipal de Santiago. "Una de las cosas que puede unir a nuestra gente, es la parte cultural", comentó. Sin embargo, es pesimista respecto al lugar que la cultura ocupa hoy. "Las redes sociales no creo que les den más cultura a los jóvenes. Aquí los que han fallado son los papás. Los chicos no saben lo que ocurre de Plaza Italia para abajo", cuestionó. Similar opinión le merece la educación en Chile, donde "hay muchos cambios que hacer, pero no me pregunten a mí cuáles, porque yo lo cambiaría todo".

Hoy cumple un rol de apoyo en la gestión cultural de la Municipalidad de Providencia, aplaudiendo las iniciativas encabezadas por la alcaldesa Evelyn Matthei que acercan la cultura a la ciudadanía, en lugares como el Teatro Oriente. "Esto que pueda entrar Pedro, Juan y Diego me parece fantástico", comentó, anunciando que parte de la programación para este verano revisa la obra de Ludwig van Beethoven. "Tenemos que dar a conocer a mucha gente la maravilla de ese hombre".

Consultada por su buen aspecto físico a sus 86 años, Mary Rose afirmó que "yo creo que son los genes. Mi padre era escocés", contando que consume entre dos y tres Coca Cola "original, no light", al día. Sobre su figura, pidió que "pónganme lo que quieran de apodo, pero no socialité, que lo encuentro tan tonto y pasado de moda. No significa nada".

Como descendiente de escoceses, también opinó del Brexit, decisión política clave en el futuro de Europa. "Yo lo encuentro la brutalidad más grande, pero a estas alturas no hay nada que hacer". Tampoco dejó pasar la situación de la realeza inglesa. "Todo el mundo le echa la culpa a la Meghan (Markle), pero es en realidad él (Harry) que nunca se sintió cómodo. Cabro de porquería, yo le daría un pellizco".

También le merece una opinión la figura de Donald Trump. "Si logra sacar bien esto con China, por Dios que es un logro grande", dijo del mandatario norteamericano y el recientemente firmado acuerdo comercial con esa nación, aunque "no me cabe en la cabeza" su negacionismo sobre el calentamiento global. Sobre el tema climático, precisamente, advirtió que "yo no estoy con la Greta (Thunberg), esa niñita con los ojos sobresalientes. Me parece que se sobrepasó un poco. Cuando tú hablas como hablaste en la ONU, los ojos se le salían. Está bien que seas apasionado pero no tremendista".

A la otra de señalar figuras en la política chilena, eligió a Evelyn Matthei. "La admiro enormemente. Ella es alemana, los alemanes son distintos a nosotros. Funcionan". De José Antonio Kast, confirmó la pertenencia a su partido, y dijo que "me gusta. Él ha predicho todo lo que está pasando, y está preocupado de lo que está pasando. Y jamás levanta la voz. Tiene sus ideas, te podrán gustar o no. Está en contra del aborto y de la adopción de niños". Sin embargo, tiene dudas sobre las posibilidades presidenciales de Kast. Más bien, cree que "vamos a tener al Frente Amplio más de izquierda, porque está la gente joven que quiere acabar con todo".

También, Mac-Gill aseguró ser partidaria del voto obligatorio, porque "somos latinos. Y ese día a lo mejor juega Colo Colo con la Chile y no va nadie a votar", expresó. Sobre el matrimonio igualitario, aclaró que "de la vida privada de la gente no opino. Si tú quieres casarte con un hombre, lo encontraría bastante curioso, pero si uno quiere hacerlo que lo haga". En lo que no está de acuerdo es con la adopción. "Lo lógico es que un niño, cualquiera sea su cuna, tenga un padre y una madre. Muchos de estos niños, después ves la carencia de cariños que tienen. La parte cariñosa en general viene de la parte femenina, no masculina".

En medio del estallido social, Mary Rose tiene la impresión de que las fuerzas progresistas "han destruido la familia, la juventud, Esto ha estado todo preparado de antemano". En tanto, lo que más le indigna del chileno actual es "el huevón pa arriba, huevón pa abajo. Hoy subes al Metro y nadie sabe hablar".