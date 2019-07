Marvel Studios presenta las nuevas películas y series que se vienen

Durante la Comic-con de San Diego, se realizó el panel de Marvel Studios, la compañía reveló cuáles serán sus próximas películas a estrenar en el 2020 y 2021, dando pie a la nueva era de su mundo cinematográfica.

La lista la encabeza The Falcon and the Winter Soldier. La serie está disponible por Disney+ y tiene fecha de estreno en el segundo semestre del 2020.

Le sigue Los Eternos, la cinta que reúne a Richard Madden, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie entre otros, está preparando su estreno para el 6 de noviembre del 2020.

Otra que se destaca en la lista es WandaVision, la serie se estrenará el primer semestre del 2021.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sigue en la lista, la película dirigida por Destin Daniel Cretton tiene fecha de estreno para el 12 de febrero de 2021

Para el servicio de streaming Disney+, estará el estreno de Loki, fijado para el primer semestre de 2021.

Otra que muchos estaban esperando es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cinta dirigida nuevamente por Scott Derrickson promete ser la primera película de terror de Marvel, su fecha de estreno es para el 7 de mayo del 2021

También estrenarán en la plataforma de Disney, la primera serie animada de Marvel, What If?, la serie llegará a la mitad de 2021.

La serie que le dará la protagonismo a Jeremy Renner, Hawkeye, estará disponible en el segundo semestre del 2021.

Otra muy esperada es Thor: Love and Thunder, que llegará con la interpretación de todos los personajes originales de la saga. Está contemplada en los cines a partir del 5 de noviembre de 2021.

Y para terminar, Black Widow, que tiene su estreno para el 1 de mayo del 2020, será protagonizada por Scarlett Johansson.