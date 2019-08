Marvel Studios anunció tres nuevas series para su 'Fase 4'

Durante esta jornada, comenzó el mayor evento de fans de Disney en el mundo, la D23 Expo 2019, que se lleva a cabo en el Anaheim Convention Center, ubicado en California.

Durante esta convención, se dan a conocer los distintos trabajos que se vienen, tanto para Marvel como para Pixar, Star Wars y las demás propiedades que han adquirido en el último tiempo.

Dentro de las noticias más esperadas se encuentra el futuro del Universo cinematográfico de Marvel, el cual confirmó tres nuevas series para concluir la Fase 4, las cuales son Ms.Marvel, Moon Knight y She Hulk.

Estos nuevos estrenos se suman a los ya revelados en la Comic-con de San Diego The Falcon and the Winter Soldier, The Eternals, WandaVision, Shang-Chi, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, What If?, Hawkeye, Thor: Love and Thunder y Black Widow.