Marvel reveló posters de los personajes de Black Widow

En el espacio comercial que Marvel suele tener en e Super Bowl, la compañía aprovechó de mostra un nuevo adelanto de su próxima entrega Black Widow.

“You don’t know everything about me.” Watch the Big Game spot for Marvel Studios’ #BlackWidow, in theaters May 1. pic.twitter.com/zM5ecEilFj — Marvel Entertainment (@Marvel) February 3, 2020

Junto con esto, publicaron las imágenes promocionales de los personajes de la película, entre los que se encuentran: Yelena Belova, Red Guardian y Melina, que al unirse, muestran el logo de Black Widow en el fondo.

Además, dieron a conocer la sinopsis oficial de la cinta:

"En el thriller de espías de Marvel Studios, Black Widow, Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a las partes más oscuras de su historial cuando surge una conspiración peligrosa con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en Vengadora"

Esta entrega, que llega a los cines el 1 de mayo, cuenta la historia en solitario del personaje de Scarlett Johansson, Natasha Romanoff, haciendo saltos con su pasado, lo que nos permite conocer más de ella.

