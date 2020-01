Marvel incorporará a su primer personaje transgénero en una de sus próximas películas

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, aseguró en una entrevista que en una de las próximas películas basadas en los cómics de la franquicia incorporarán por primera vez a un personaje transgenero.

En una conversación con The New York Film Academy, Feige fue abordado sobre la opción de incluir personajes LGBTQ+ al MCU, lo que tuvo la siguiente respuesta del mandamás: Un personaje transgenero aparecerá "muy pronto. En una película que estamos rodando ahora mismo".

Con esto, la compañía da un paso hacia adelanto en cuanto a la inclusión y a representar de mejor manera la sociedad actual, algo más que valorable teniendo en consideración la gran cantidad de seguidores que tienen a nivel mundial.

Recordemos que, para este año, Marvel tiene programados los estrenos de Black Widow y Eternals. Por su parte, en 2021 llegará Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, una secuela de Spider-Man y Thor: Love and Thunder.

En lo que a series se refiere, este año llegarán al catálogo de Disney+ The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision.