Martín Cárcamo habló de su salida de Bienvenidos y no descarta volver

"¡Queremos explicaciones!", exigió Tonka Tomicic a su compañero Martín Cárcamo, quien dejará el matinal Bienvenidos de Canal 13 para asumir un proyecto estelar. Según consignó La Cuarta, se trata de una nueva versión de "Bailando", formato que se emitió en Chile en 2016.

Para ello, Cárcamo se reunió en Argentina con Marcelo Tinelli para afinar los detalles del regreso de la franquicia, de origen mexicano y muy popularizado en tierras trasandinas. Tras la confirmación de su salida del programa mañanero, el animador se refirió por primera vez a este cambio, aunque dejó la puerta abierta para un regreso.

El "rubio natural" partió agradeciendo el apoyo de sus seguidores. "Primero quería hablar en el programa, en la casa. Después hablaré todo lo que dispongan", expresó Cárcamo.

Para el animador, tomar la decisión de dejar el matinal "fue muy difícil. Para ser bien honesto, no pretendo dejar el matinal así, para siempre, no sé lo que va a pasar. Me siento su fundador".

"Tengo alma de emprendedor por una cuestión de personalidad, me gusta generar y liderar proyectos. Es una vocación de animador de entregar ánimo, generar momento de entretención y disfrute", sostuvo Cárcamo, quien también afirmó sentirse atraído por volver al horario prime tras el fin de Vértigo.

Sobre la llegada de Amaro Gómez-Pablos a Bienvenidos, el conductor recalcó que "todos estamos en la disposición de recibirlo", además de alabar su trayectoria periodística.

En los próximos días, Martín Cárcamo se tomará vacaciones y regresará en enero para realizar una despedida privada junto al equipo del matinal. Luego, se dedicará a sus labores como animador del Festival de Viña 2020, junto a María Luisa Godoy.