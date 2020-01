Martín Cárcamo contó detalles de 'Bailando por un sueño', la nueva apuesta de Canal 13

A principios de este año, Canal 13 informó que Martín Cárcamo dejaría la conducción de Bienvenidos para enfocarse en Bailando por un sueño, el cual se estrenará una vez que finalice la nueva versión del Festival de Viña.

En conversación con La Cuarta, el comunicador contó que la versión chilena del exitoso programa argentino del mismo nombre irá "de lunes a jueves, en vivo, en horario prime".

"Es un show que tiene talento, figuras muy queridas que representan a diferentes realidades sociales de nuestro país, con bailarines profesionales, con coreógrafos profesionales y con el sentido de representar a personas que tienen un sueño y que necesitan cosas importantes para ellos. Esto va sí o sí ligado a un sueño que elegirá la persona que baile. Eso le da profundidad al programa, lo pone en contexto con el país, es una entretención con sentido", detalló.

En esa línea, agregó que "estar en vivo tantos días a la semana hace que todo sea más sabroso. Vamos a estar conectados con la noticia, con lo que pasó en el día y también con las historias de los participantes. Personalmente, nunca he estado más de una noche a la semana en vivo, ahora me voy a acostar a la hora que antes me levantaba. El programa va a ser un monstruo".

Sobre los participantes, que serán tríos compuestos por un famoso, un bailarín y un coach, contó que no se pueden revelar sus nombres.

"Pero podemos contar que son personajes de todos los ámbitos, de todas las edades, con famosos queridos, con los bailarines profesionales que serán muy relevantes en su actuar. El coach también será importante. Tendremos entre 18 a 20 de estos equipos participando", señaló.