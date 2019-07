Martín Cárcamo apareció con nuevo color de pelo tras sus vacaciones

Con una sorpresa se encontraron quienes sintonizaron el matinal Bienvenidos de Canal 13: su conductor, Martín Cárcamo, dejó de ser el autodenominado "rubio natural", llegando a retomar la conducción del espacio con el cabello oscurecido.

El radical cambio de look del también animador del Festival de Viña se robó las miradas en su regreso de vacaciones. "Estuve una semana en París y me di cuenta que el latino es el que la lleva. El rubio no la lleva", justificó.

Si bien no se sabe si el cambio será permanente o temporal, lo cierto es que Cárcamo nunca había modificado su apariencia de manera tan extrema. "Hago un llamado a los hombres que no tengan miedo al cambio", agregó.

"Soy un taxi invertido", bromeó incluso el conductor junto a Tonka Tomicic, quien también coloreó su pelo hace algunas semanas.