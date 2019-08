Martín Cárcamo a Patricio Melero: '¿Por qué le tienen tanto miedo a los sindicatos?'

El debate en torno a la reducción de la jornada laboral en Bienvenidos, en donde participaron Camila Vallejo y Patricio Melero, tuvo un punto que no pasó inadvertido para los usuarios en redes sociales.



Y es que el diputado de la UDI fue interpelado por el conductor del espacio, Martín Cárcamo, quien discrepó en su visión de que los trabajadores no necesitan de los sindicatos para poder hacer negociaciones con los empleadores.



Al respecto, el comunicador le dijo "¿Por qué le tienen tanto miedo a los sindicatos?", defendiendo su argumentación con un ejemplo que ejemplifica lo que sucede en las negociaciones en el mundo laboral.



"¿Por qué existen los partidos políticos? Porque si usted va a negociar solo con el Congreso, con el gobierno, no pasa nada. Los que son presidente son los que tienen apoyo de los partidos políticos. Y por eso existen, porque se producen negociaciones de grandes grupos. Si el empleador no se fortalece a través de una agrupación, institución, sindicato, no va a poder negociar", dijo.



Melero intentó defender su punto, manifestando que existen candidatos independientes, a lo cual Cárcamo le respondió que no tienen apoyo.