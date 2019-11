Marlen Olviari sobre Viña 2020: Cuando empieza el festival se olvidan de la gente que necesita

Esta semana, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, confirmó a los nuevos artistas que serán parte de la nueva edición del festival.

Pese a que ya está casi todo listo para su realización, hay algunas personas que consideran que el evento no debería hacerse debido a la crisis social y política que atraviesa Chile.

Una de ellas es Marlen Olivarí, quien hace poco anunció su candidatura a alcaldesa de la Ciudad Jardín: "Yo creo que igual las autoridades tienen que aprender que hay que escuchar a la gente también. Suspendieron la COP25, suspendieron la APEC, suspendieron la Teletón, se han suspendido millones de eventos. Y yo creo que no costaría nada hacer una consulta ciudadana. Deberíamos empezar a acostumbrarnos a hacer consultas ciudadanas", dijo la exshow woman a Intrusos.

"Creo que es importante incluir a las personas. Consultas ciudadanas se pueden hacer perfectamente y yo creo que tendríamos que empezar a aprender a hacerlas por todo este tipo de eventos", agregó.

En esa línea, "en Viña hay 81 campamentos, 24 mil personas viven en situación de campamentos. No es menor, y viven en situaciones bastante vulnerables. Familias con guaguas, niños chicos, no tienen agua, no tienen luz, y todos han ido dando soluciones. Pero desafortunadamente, cuando empieza el Festival, como que se olvidan de la gente que necesita. Por eso que la gente un poco se pica, ¿no?. Rabia, porque dicen 'claro, hay plata para esto, ¿y para nosotros? Nada'".

"Es ahí donde hay que hacer un equilibrio un poco. Es poner un equilibrio y tener a la gente un poco con una mejor calidad de vida", finalizó.