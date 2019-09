Marlen Olivari piensa en postularse a la alcaldía de Viña del Mar: 'Ya es hora de un cambio'

Un sorprendente anuncio realizó la showoman Marlen Olivari en entrevista con Las últimas Noticias, asegurando que está siendo tentada para postular en las próximas elecciones municipales a la alcaldía de Viña del Mar.

Al respecto, comenzó diciendo al medio que "siento que Viña del Mar es una ciudad que agoniza, por eso estoy evaluando las propuestas que me han hecho desde RN, Evópoli y la Democracia Cristiana".

"No es algo que haya nacido en mí, debo dejarlo claro. También debo decir que yo no soy política y nunca he militado en un partido. Yo me considero una mujer querida por hombres y mujeres, por toda la familia. Soy empática, sencilla y humana, también animalista y querida por el pueblo. Hincho por la gente, sobretodo por los más humildes y vulnerables. Por eso los partidos políticos han puesto los ojos en mí con ofrecimientos para que yo postule a cargos públicos, como la alcaldía", añadió la modelo.

Marlen considera que se encuentra pensándolo, debido a que "veo como mi ciudad, la ciudad donde nací y crecí, donde está mi familia y donde quiero que crezca y se desarrolle mi hijo, ese Viña del Mar que tanto quiero, veo que agoniza por problemas como la pobreza en los cerros y la delincuencia en varios sectores, por nombrar algunos problemas. Hay sólo un hospital para 350.000 personas, eso no puede ser. Yo tengo vocación de servicio, actualmente trabajo ayudando a niños, mujeres y hombres con cáncer, donde voy y les animo".

"Qué opina de los problemas de dinero del municipio de Viña? "Mi relación con la actual alcaldesa Reginato es fantástica y jamás la culparía a ella de nada porque no me consta, pero honestamente, por el futuro de la ciudad, ya es hora de un cambio en Viña del Mar. Viña es un municipio rico, debería funcionar como Suiza y no se debería perder el dinero del municipio, como de ningún otro que hay en Chile".