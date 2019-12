Marlen Olivari explicó por qué quiere incursionar en la política

Tras anunciar su candidatura a la alcaldía de Viña del Mar, Marlen Olivari explicó por qué decidió incursionar en el mundo de la política.

En conversación con Publimetro, la exshow woman comenzó aclarando que está orgullosa de su pasado televisivo, aún cuando mucha gente la critica por esto.

En esa línea, señaló que "estoy orgullosa de mi pasado porque eso me ayudó a estudiar, a no depender de un tercero y a poder enseñarle a Lorenzo, mi hijo, que todo se gana con esfuerzo. Me parece súper natural que haya quienes miren con escepticismo".

Posteriormente, Marlen aseguró que está lista para entregarse a la alcaldía de su ciudad, dado que ella se siente conectada con el pueblo.

"Cómo no voy a entender a la gente, si los políticos por décadas nos han mentido, nos han prometido y nos han 'embolinado la perdiz' con palabras bonitas. Yo tampoco les creo, por eso no pido que a priori me crean a mí", aseguró.

"Seguimos sin ser escuchados, sin ser tomados en cuenta; el político se nubla con sus intereses de partido, no se quema por su gente", explicó, señalando que esta es su forma de devolverle a la gente "tanto cariño que me han dado".

Finalmente, señaló que irá como independiente, ya que no quiere ser un "títere político". "Tengo autonomía de pensamiento, de gestión, ideales y de saber cómo gestionar soluciones reales sin amiguismo ni favores políticos, es lo que me mueve. Hoy vemos cómo alcaldes no conocen la realidad de sus comunas; muchos de ellos ni siquiera viven allí y se lanzan porque su partido así se los 'pide'", sostuvo.