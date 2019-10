Mark Hamill fue una de las figuras internacionales que se refirió a la actual crisis social y política en Chile, que con la marcha histórica de este viernes llegó a todas partes del mundo.

El actor tras Luke Skywalker escribió en su cuenta de Twitter: "¡Saludos a todos los chilenos! El mundo los está mirando. #Resistan".

Todo esto luego que una usuaria le pidiera saludos a Hamill y que se refiriera al presente en nuestro país.

Greetings to all Chileans!🇨🇱The world is watching you.#Resist