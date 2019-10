Mark González reveló que lanzarse en paracaídas fue 'lo más extremo' que ha hecho en su vida

Tras los dichos cruzados entre Belen Mora y Sergi Arola, el programa Abrazo de Gol de CDF vuelve a ser escenario de otro curioso hecho.

Esta vez el protagonista es uno de sus panelistas, el exfutbolista Mark Gonzalez. Él, desafiado por otra de las integrantes del programa, Isidora Ureta, accedió a lanzarse en paracaídas, viviendo una experiencia que le costará olvidar.

Muerto de miedo, pero luego queriendo repetir su lanzamiento, el exjugador comentó que a lo ocurrido "le pongo un 10 y lo volvería a hacer mil veces más", desafiando luego al humorista Rodrigo González.

"Estaba nervioso, de hecho la Tita me iba diciendo en el camino lo que iba a pasar. Después llegué allá y el instructor me decía otra cosa. Al final pensé, me pueden decir lo que quieran, pero me voy a tener que lanzar igual. Uno se imagina algo pero termina viviéndose de manera completamente distinta", añadió.

Además, intentó describir su experiencia. "Cuando te tiras, no sientes que vas cayendo, porque es tan alto que vas flotando y te va llegando el aire. Y eso que es una caída a 200 kilómetros por hora. Ha sido lo más extremo que he hecho en mi vida", finalizó Mark.