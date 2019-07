Marité Matus se reparte en vacaciones 'distintas' para sus hijos

Unas intensas vacaciones de invierno enfrenta por estos días María Teresa Matus, exesposa de Arturo Vidal y madre de los pequeños Alonso (10), Elizabetta (5) y Emiliano (2), quienes tienen "distintos gustos" para esta temporada de descanso.

"Lo decidí así porque, aparte de que tienen mucha diferencia de edad, también tienen diferentes gustos. Por otro lado salir con los tres es mucho para mí que estoy sola, educándolos sola y entregándoles amor, entonces es mucho estrés para todos", explicó a LUN.

Este particular sistema comenzó con Elizabetta en Disneyland Paris. Luego, y como pudo verse en sus redes sociales recientemente, se fue con "Monito" a Egipto, donde se sumó su hermano, Felipe.

"A mi me gusta conocer las culturas de todos los países y en esta ocasión decidí que fuéramos a Egipto porque en el colegio me enseñaron cosas de allá y me interesé", dijo el mayor del clan Vidal-Matus.

Marité considera que estas vacaciones por separado, que finalizarán en Menorca con su madre y el pequeño Emiliano, son "una linda oportunidad para darles cariño, atención, tener conversaciones individualmente. Sirve para tener más tiempo entre madre e hijo", aseguró.