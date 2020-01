Mario Kreutzberger comienza la campaña para la postergada Teletón: 'Es de urgencia y de emergencia'

"Teletón todos los días" era el lema de la Teletón 2019, que a causa del estallido social debió ser postergada para el 3 y 4 de abril del 2020. Para conversar sobre la campaña, que se reactiva a contar de este mes de enero, Ciudadano ADN conversó con el artífice de la cruzada solidaria, Mario Kreutzberger, Don Francisco, además de la médico fisiatra Jacqueline Dote, quien ha trabajado en Teletón desde su egreso y hoy es Subdirectora de Laboratorios de Órtesis y Prótesis.

Una campaña que promete ser más difícil de lo normal, ya que "enero y febrero son meses de vacaciones, y marzo está cargado de actividades. Pero no nos queda más que hacerla en abril porque nuestros recursos se terminan en esa fecha", según Don Francisco, que comentó que, hasta ahora, Teletón ha podido funcionar porque los auspiciadores ya entregaron los aportes comprometidos en la fecha normal.

El trabajo de órtesis (accesorios ortopédicos que se aplican sobre el cuerpo) y prótesis "no para nunca" según Jacqueline Dote, que desde su cargo supervisa la fabricación de estos elementos en los institutos Teletón de Santiago, Concepción, Puerto Montt y Antofagasta, además de los talleres en cada uno de los centros.

Don Francisco anunció que la tradicional gira previa a la cruzada, esta vez está programada para marzo. "Esta Teletón es de urgencia y de emergencia. Es una Teletón diferente, y queremos convocar a todo el país", señaló el animador, que asegura que después de las 27 horas de la jornada "después seguirán las diferencias y peticiones, que me parecen en su mayoría muy justas".

Una de esas peticiones es, justamente, estatizar el sistema de atención a personas con discapacidad. Pero, según Kreutzberger, "la Teletón es estatal, porque es hecha por todos los chilenos", adelantando que si llegara el día en que "no pudiéramos atender, según nuestros estatutos pasan todos nuestros institutos y todos nuestros pacientes al Estado". Con todo, el animador insistió en que "la administración privada ha sido muy eficiente. Teniendo 1.500 trabajadores, gastamos la mitad de un hospital que tiene 150".

Sin embargo, el rostro principal de la Teletón cree que el Congreso debiera tener "una cantidad de dinero en caso de emergencia para la Teletón. En este caso fue un estallido social, pero ¿qué pasa si semanas antes hubiera un terremoto y no se puede hacer la Teletón?", se preguntó. Una situación que se agrava porque "en Chile es muy baja la filantropía, que es muy importante en Estados Unidos". Por eso, Kreutzberger planteó que "tenemos que convencer a las grandes familias y empresas que la filantropía es un orgullo".

"Yo nunca me meto en cosas políticas, pero siempre dije que había algo que arreglar", comentó el animador, asegurando que "nunca pensé que iba a haber un estallido como el que hubo". Su análisis de la situación del país es claro: "uno siente pena por eso, es difícil tener la responsabilidad frente a tantos profesionales, funcionarios y 31.000 familias, pero al mismo tiempo he visto en las encuestas que el 90% de la gente rechaza la violencia. Eso me da a pensar que vamos a encontrar un camino de paz para solucionar verdaderamente los problemas".

Kreutzberger agregó que "todos hemos visto que habían cosas que no se resistían. Una jubilación de 80 mil pesos para una persona que trabajó toda su vida". Por eso, piensa que "tenemos que partir de aquí en adelante un nuevo Chile".

Similares observaciones hace Jacqueline Dote, que en sus años en Teletón ha visto llegar personas en diferentes situaciones. "Hoy llegan en un auto o con un celular. Antes sus necesidades eran comida y vestuario, pero tampoco pueden tener acceso a un tratamiento". Según la médica, al conversar con las personas, se da cuenta que "Algunos no quisieran que nunca se pasara al Estado, que les gusta la Teletón porque se acoge como una casa. Un niño me dijo 'cuando llegué, nadie me preguntó qué previsión tenía ni de qué partido era'. Ese es uno de sus valores. La gente se siente acogida":

Mario Kreutzberger fue consultado por un antiguo video, divulgado en redes sociales por opositores a la nueva Constitución en redes sociales, donde mostró su respaldo a las políticas económicas implantadas por la dictadura. "Son cosas que sacan de contexto. Son fake news. Yo nunca hablé de nueva o vieja Constitución", aclaró, agregando que "también hay cosas que dije hace 10 años de las que me arrepiento. Las cosas han cambiado, no son iguales". Consultado por su postura sobre la nueva Constitución, dice que "no lo sé bien porque no sé cómo es una Constitución. Nunca he leído una. Pero como estamos ahora no tiene que ver con la Constitución. Son cosas concretas. Se habla de dignidad, y nosotros le empezamos a dar dignidad a los discapacitados cuando empezamos con la Teletón. Antes estaban escondidos con sus familias. Lo mismo la desigualdad: una persona muy poderosa que tenga una necesidad de algún elemento técnico de rehabilitación, tiene que ir a la Teletón porque tenemos equipos que no hay en ninguna parte, y va a ser atendido igual que el más pobre. No va a pagar ni el uno ni el otro".

El animador también anunció que los canales de televisión, hoy sumergidos en una importante crisis de audiencia y financiamiento, han "garantizado más que nunca" su apoyo a la Teletón, al igual que Archi y Arcatel (asociación de canales regionales). Don Francisco, rostro por décadas de la cruzada, también está consciente de la importancia del recambio generacional. "Necesitamos jóvenes, para que esto siga 40 años más".

Por último, Kreutzberger indicó que "las encuestas que hemos hecho dicen que la intención de donación es de un 80%", y que "la Teletón nos dignifica, aquí se atienden todos, los de izquierda y los de derecha, los que reclaman mucho y los que reclaman poco". Para sus críticos, hizo una invitación: "Si tienes dudas, habla con los profesionales, con los tutores, con los niños y sus padres. Si sigues con la misma opinión, es respetable, pero saca tu propia conclusión".