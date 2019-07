Marilyn Manson formará parte de serie basada en novela de Stephen King

El reconocido artista Marilyn Manson, ha sido un revolucionario en temas estéticos y performáticos de la industria musical, desde sus videoclips, conciertos y apariciones en público; el artista, juega con la puesta en escena permanentemente.

Y es en esta línea que ha sido confirmado para formar parte de la miniserie de CBS "The Stand", que tiene fecha de estreno para el 2020, y que está basada en la novela homónima de Stephen King.

Aún no se sabe con claridad el papel que desarrollará en la serie, pero está confirmado que participará en el proyecto en lo musical, realizando un cover de "The End" de The Doors. Esta participación se suma a "Californication", "Sons of Anarchy" y "Let Me Make You a Martyr", en donde el artista ha aportado a la escena con su terrorífica estética y rasgos góticos.