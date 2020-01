Mariana Marino reveló inéditos detalles de su romance con Alexis Sánchez

Tal como se vio en el adelanto del capítulo de este viernes de Podemos Hablar, Mariana Marino sí reveló que tuvo un romance con Alexis Sánchez.

En conversación con Julián Elfenbein y los otros cinco invitados, la trasandina partió diciendo que "jamás he hablado de esto, pero prometí honestidad", para luego agregar que "tuve un romance con alguien que me gustó muchísimo".

Tras ser consultada por el área donde trabajaba su examor, Mariana reveló que era deportista. "Es futbolista", dijo, a lo que el animador y sus compañeros comenzaron a adivinar el nombre.

Cuando dijeron Alexis Sánchez, la argentina asintió y aseguró que su romance con el seleccionado nacional "para mí fue súper lindo e importante".

"Tenía siempre esa personalidad tan exquisita (...) Me gustaba mucho y yo creo que por eso me lo guardé, Fue algo mío", explicó.

Más adelante, confesó que primero conversaban por WhatsApp, hasta que el "Niño Maravilla" regresó a Chile -en ese entonces se encontraba jugando en Italia- y se comenzaron a ver.

Al principio Tatiana decía "ni cagando (me junto con él) en público, porque a mí me encantaba su personalidad, pero yo no quería pololear con él, ¿cachai?".

"Salí con él un rato... Un par de años", reveló, sorprendiendo al resto de los invitados.

