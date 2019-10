Mariana Di Girólamo y "Ema": "Muestra el Valparaíso real"

Ya está en los cines "Ema", la película más reciente de Pablo Larraín. Una historia protagonizada por Mariana Di Girólamo y Gael García Bernal, quienes interpretan a un matrimonio que decide abandonar al hijo que adoptaron.

"Hay gente que le ha gustado, gente que le ha removido, hay gente que ha debatido con ella, pero sea la opinión que tu tengas, no ha dejado a nadie indiferente", dijo la actriz sobre el filme que la tuvo visitando importantes festivales de cine.

En el de Venecia, un grupo de gente se le acercó y le pidió que les sacara una foto, "pero como persona civil y normal. Y después se me quedaron mirando harto rato y empezaron a gritar como son los italianos, Ema, es Ema. Así que me aplaudían y estaban como revolucionados", contó Di Girólamo.





Cuando fue convocada por Pablo Larraín no sabía que la producción tendría como título el nombre de su personaje. "Pablo no cuenta mucho tampoco. Ni siquiera tenía un nombre previamente. Era una película que hablaba de una mujer, una mujer libre y que me iba a tener que cortar el pelo y esas eran como las directrices que yo tenía", comentó.

Tampoco sabía del elenco que iba a tener. Cuando supo que Gael García Bernal sería el coprotagonista reaccionó con un "Oh, Dios mío". Del mexicano, reconoció que "él fue muy generoso desde el momento uno". Mientras que a Paola Giannini la veía en teleseries como "16". "La encuentro así una actriz de las mejores que hay, entonces, me pareció maravilloso que el Pablo la haya elegido", dijo.

"¡Y las chiquillas! No puedo olvidar a las chiquillas. Nos hicimos familia y bailamos todo el tiempo juntas. Teníamos estas escenas colectivas, eróticas. Tuvimos una complicidad preciosa", agregó sobre las actrices que interpretan al círculo cercano de Ema.

En cuanto a las locaciones, dijo que "muestra el Valparaíso real. No solamente el Valparaíso que se ve en las postales. Valparaíso para mí es una ciudad de mucho contraste. Tenemos como Cerro Alegre y estos café maravillosos y los muelles, etc. Pero también tenemos el otro lado. Una ciudad súper punky, llena de perros callejeros, de caca de perro, de vagabundos", ilustró.