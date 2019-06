María Teresa Ruiz y el eclipse: 'En este país la gente está empezando a saber más del universo'

Sin duda es una de las voces más autorizadas para hablar del esperado eclipse solar del próximo 2 de julio. María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas y expresidenta de la Academia Nacional de Ciencias, estuvo invitada a Ciudadano ADN para dar sus impresiones sobre el fenómeno.

La primera alerta que hizo la experta fue relativa a los lentes necesarios para ver el eclipse. "La gente dice 'no es para tanto' y sí es para tanto. Aunque sea un rayo de sol, es tan fuerte que te puede matar las células fotosensibles de la retina. Puede que no te des cuenta altiro", aclaró, agregando que "es mucho más lindo verlo con esos lentes" y que "hay unos medios cuneteros que no sirven".

La astrónoma aclaró que, desde el punto de vista científico, los eclipses "ya no son demasiado interesantes. Hay varios satélites especializados que observan el Sol". Sin embargo, cree que lo más valioso es "experimentar en persona lo que es el Sistema Solar. Uno lo puede leer y entender intelectualmente, pero es distinto estar ahí, es la Luna pasando entre medio del Sol y la Tierra".

Ruiz viajará hasta la zona del eclipse en un avión de National Geographic, a 39.000 pies de altura, desde donde podrá ver el fenómeno. "Cuando me invitaron dije altiro que sí. Fotos de eclipses hay mil millones, pero tienen un valor especial cuando tienes una panorámica que te dice algo del lugar", contó, adelantando que "ellos quieren una donde esté el desierto y la cordillera".

Para la experta, sin embargo, el eclipse solar más esperado no es éste, sino el que se podrá ver en la zona sur de nuestro país el próximo 14 de diciembre de 2020, porque será "a mediodía, ahí sí que va a ser impresionante. El de ahora va a ser demasiado cerca de la puesta de sol: se va a oscurecer todo, va a aclarar un poquito y se va a volver a oscurecer".

Ancestralmente, se pensaba que el eclipse tenía repercusiones sobrenaturales muy fuertes en las personas, y Ruiz, desde su punto de vista científico, reflexionó sobre el tema: "¿Te imaginas lo terrorífico que debe haber sido que, sin esperarlo, el sol desaparezca? Muchos se dedicaron a aterrorizar a la gente, usaban el conocimiento como herramienta de poder. Durante una guerra de los griegos, uno de los ejércitos iba perdiendo pero eran más intelectuales, sabían lo del eclipse y les dijeron a los otros 'si ustedes no se rinden vamos a tapar el sol'. Historias como ésa hay muchas", dijo.

La educación sobre la astronomía, dijo Ruiz, es algo que no está usualmente presente. Sin embargo, sostuvo que "me doy cuenta de que en este país la gente está empezando a saber un poquito más del universo que en otros países. Gracias a los grandes observatorios, a la prensa, es algo que la gente escucha, se empieza a hablar de agujeros negros, para qué decir de las nuevas generaciones", reflexionando también que la astronomía "inspira al ballet, la música, obras de teatro. O la educación. Como país en desarrollo la astronomía puede tener un impacto muy positivo".

Como recomendaciones finales para la gente que viajará hasta las regiones de Atacama y Coquimbo a ver el eclipse, la astrónoma indicó que "si van hacia el interior del Valle (del Elqui) y un poco más al norte, creo que tienen una mejor chance". Además, "si tienen la suerte de estar en un lugar con cielo despejado, aguántense un poco y miren el cielo, porque el centro de la Vía Láctea pasa por nuestras cabezas y la van a ver. Es una cosa maravillosa. Nosotros somos uno más de esos 100.000 millones de puntitos que van a ver ahí. Un estupendo postre para el eclipse", dijo. Ruiz también confesó estar en espera de "que todo el mundo quede muy inspirado y consciente de ser parte del universo".