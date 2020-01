María Luisa Godoy confirmó su embarazo y este viernes dejó Buenos Días a Todos

Diversas versiones aseguraban que María Luisa Godoy estaba embarazada e incluso se decía que tenía tres meses de gestación. Debido a las constantes preguntas sobre el tema, la propia animadora lo aclaró de un modo muy particular.

Aprovechando su salida del matinal Buenos Días a Todos (TVN), ya que se concentrará en sus labores en el Festival de Viña 2020, la conductora recibió en el estudio a sus hijas, quienes la visitaron en su despedida y le llevaron un regalo. "Es que viene mi hermanito", dijo una de ellas.

"Esto es súper real, voy a confesarlo. No lo había querido decir, porque tengo muy poquito (de gestación). Hay mucha gente que me lo está preguntando, se ha filtrado en muchos medios también. Y sí, es verdad, estoy embarazada", expresó Godoy.

Agregó que "me daba mucho miedo contarlo todavía, porque tengo muy poquito y no tengo tres meses como salió en la prensa. No tengo ni dos meses. Pero si ustedes me trajeron este regalo precioso no podía no contarlo".

La animadora recibió diversas muestras de cariño, entre ellas la de Martín Cárcamo, su compañero de labores en Viña 2020. El rostro de Canal 13 la llamó por teléfono desde Chiloé.

Se espera que María Luisa Godoy regrese en marzo al programa matutino de TVN.