Margot Robbie confesó que nunca ha visto una película de Star Wars y que no piensa hacerlo

En plena promoción de "Once Upon a Time in…Hollywood", Margot Robbie hizo una revelación que sorprendió a algunos fanáticos del cine: nunca ha visto una película de la saga Star Wars y no pretende hacerlo.

"Nunca he visto ninguna Star Wars", dijo la actriz durante una entrevista, en compañía de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

"Y ahora no las veo sólo porque la gente se enoja, algo así como: ‘¿Cómo? ¿Cómo es que nunca has visto ninguna, ninguna Star Wars? Simplemente quiero ver cuánto tiempo puedo seguir así”, agregó.

Margot Robbie interpreta a Sharon Tate en la próxima película de Quentin Tarantino, cuyo estreno en Chile está programado para el 22 de agosto.

#OnceUponATimeInHollywood is about a golden age in film, so we put stars @LeoDiCaprio, @MargotRobbie, and Brad Pitt on the spot and asked which classic films they *haven’t* seen – #GoneWithTheWind, #StarWars, #SoundOfMusic – their answers will surprise you 😂 pic.twitter.com/97JqkpmEXE