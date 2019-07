Marco Antonio Solís sobre el reggaetón: 'No puede ser duradero, porque no se hace con el alma'

El reconocido cantante internacional Marco Antonio Solís dio una entrevista a la revista GQ, donde entregó su tajante opinión sobre el reggaetón.

Respecto a este popular género musical, el "Buki" señaló que "hay que aceptarlo, son ritmos necesarios que por algo han gustado aunque no puede ser duradero, porque no se hace con el alma, no crece, no da frutos. El romance es el que no caduca".

Además, el intérprete de "Más que tu amigo" agregó que sus canciones no tienen distinción alguna, pues "son temas sin género sexual, le acomodan a todos. La clave es el amor".