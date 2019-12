Marchas, rescates y entrevistas: el vínculo de los humoristas de Viña 2020 con el estallido social

Sin duda, el estallido social marcará el Festival de Viña 2020, e incluso su realización ha sido fuertemente cuestionada. Pero la construcción del certamen ya está avanzada y el humor se configura como la vitrina en la que se expondrán rutinas en torno a la situación que vive el país.

Ya lo demostró Jorge Alís en la puesta en escena que realizó este año, que fue muy comentada y viralizada. El argentino radicado en Chile abordó diversos temas como la inmigración, el desempleo, la vida cotidiana y las rutinas laborales, entre otros.

Similar situación se podría dar con Stefan Kramer, el primer encargado de hacer reír en el festival. A inicios de noviembre, el imitador participó en una "Cumbre del Humor" en Recoleta y realizó su clásica imitación al Presidente Sebastián Piñera. En su Instagram realizó publicaciones alusivas al estallido y se espera que su rutina esté enfocada en ese tema.

En el caso de Javiera Contador, también ha consignado su postura frente a la situación del país en sus redes sociales. Además, ha estado realizando shows en distintas comunas y respaldó la performance de "Las Tesis", creada en el contexto de la crisis social de los últimos meses.

Ernesto Belloni se pronunció acerca del estallido social el pasado jueves, en el programa "Síganme los buenos" del canal Vive. Incluso se emocionó al abordar el tema con Julio César Rodríguez, asegurando que su presentación en Viña –que en ese entonces no estaba confirmada- tendrá una carga emocional.

"Tengo hijos que quiero que crezcan en un mundo mejor, en un país mejor (…) quiero de todo corazón remediar esa infamia mía, de no haberme dado cuenta de toda esta situación. De cuánta gente ha sufrido, de la gente que ha sufrido ahora, los que han perdido la vista, a los que se les ha quemado su casa, su negocio y nosotros en nuestras casas, echados para atrás disfrutando la vida", manifestó el hombre detrás del "Che Copete".

El cuarteto Fusión Humor ha hecho lo propio en estas movilizaciones. Muy comprometidos con la causa, el grupo se ha presentado dentro y fuera de Santiago. También realizaron una particular publicación en Instagram, en apoyo a las personas que han sufrido pérdidas oculares en medio de las protestas.

Paul Vásquez, "El Flaco", ha realizado diversas labores en estas semanas de crisis. Con su ONG "Voluntad Pura", creada en 2008, formó parte del equipo rescatista que estuvo en Plaza Italia en el marco de las protestas. Tras ser confirmado para presentarse en la Quinta Vergara, el humorista publicó un sentido mensaje.

"Me gustaría estar más alegre, más feliz, pero no puedo, ya que sé que en este festival del 2020 muchos no me van a ver, pero sí me van a escuchar", expresó en el video subido este lunes para anunciar su confirmación.

Pedro Ruminot, quien concluirá las rutinas de humor en la próxima edición de Viña, ha participado en marchas y cabildos. También hizo un llamado para que haya una Ley del Cáncer, recordando la enfermedad que padeció hace 12 años.