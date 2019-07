Marcelo Ríos se indignó con su réplica en el Museo de Cera: 'Ningún respeto por los involucrados'

El Museo de Cera de Las Condes no ha quedado indiferente para nadie. Tras las críticas a las piezas realizadas por el escultor Rómulo Aramburú, ahroa se sumó el tenista nacional y exnúmero uno del mundo, Marcelo Ríos, quien ocupó su cuenta de Instagram para descargarse.

"Quien mierda se le ocurre hacer esa hueá de estatua. Son todas iguales, típico de Chile, apurado y mal hecho. Cuando uno hace este tipo de obras le pregunta al involucrado su opinión, pero acá las hueás", escribió el tenista en redes sociales.

No contento con ello, el 'chino' continuó con que: "leí que despidieron al gran artista que hizo estas bellezas, pero no puedo creer que lo despidan una vez que queda la cagada y cómo no se dan cuenta la gente encargada que la hueá esta una mierda desde el principio", aseveró el deportista nacional.

Al finalizar, le mandó un mensaje a las autoridades pertinentes: "ningún respeto por los involucrados y menos a la gente que le cobraron 7 mil pesos par ver esa mierda. Y por último no puedo creer que las estén sacando ahora para arreglarlas o empeorarlas, devuelvan la plata. Cuento esto porque me han hueao tanto con este tema que quería opinar. Una lástima y una vergüenza", sentenció Ríos.