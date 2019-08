Marcelo Díaz y su quiebre con Millaray Viera: Me gustaría vivir este momento íntimamente

Hace menos de un mes, Millaray Viera confirmó su separación con el diputado Marcelo Díaz tras varios años juntos.

En esos momentos, los dos se refirieron a la situación y aseguraron que el término se dio en muy buenos términos, sobre todo por la hija que tienen en común.

Ahora, a dos semanas de la decisión, Díaz reconoció a La Segunda que "Ha sido un año duro, intenso, en todos los planos… Decir lo contrario sería mentir".

En esa línea, agregó que "no hay separaciones indoloras; quizá lo más difícil es que me gustaría vivir este momento íntimamente y no tener que andar contándolo, pero es el costo de ser una figura pública, y así como antes hablé de las cosas lindas, ahora me toca encarar la parte triste".

En la entrevista, también se refirió al anuncio público del quiebre que hizo Millaray, asegurando que "estuvo bien que hablara; ayudó a contener la situación de un modo más razonable, sobre todo porque tenemos tres hijas que son lo más importante para nosotros. Ellas saben que seguimos siendo familia, que nuestra historia no se rompe; de hecho, se han visto (con Millaray)… mi hija mayor la adora".

"No hay nadie que se separe gritando aleluya, pletórico de felicidad… capaz que algunos sí, pero no es mi caso", sentenció, añadiendo que las razones de la decisión "nos pertenecen a nosotros".

Sobre el duelo amoroso, expresó que "he tratado de vivirlo solo; no soy muy de buscar contención, me cuesta, quizá no es bueno. Hace 15 años que voy casi todas las semanas al sicólogo. Ahí dreno. Porque soy 'para adentro' con este tipo de cosas, desde chico, De hecho no he conversado en profundidad con mis padres sobre esta separación; no me nace".