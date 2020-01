Marcela Vacarezza se refirió a los dichos de la esposa de Kast con jugada pregunta sexual

Los dichos de María Pía Adriasola, en el marco de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, siguen generando diversas reacciones en redes sociales.

El recién pasado martes, la esposa de José Antonio Kast aseguró que "el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce" y que "cuando usted no tiene relaciones sexuales, no tiene ninguna posibilidad de que se quede esperando guagua. Ni que tenga enfermedades de transmisión sexual".

Obviamente, estas declaraciones generaron cientos de burlas y memes en redes sociales, donde muchos apuntaban a los nueve hijos que tiene con el excandidato presidencial.

Quien también se refirió al tema fue Marcela Vacarezza que, a través de un tuit, sacó risas entre sus seguidores.

Esto, porque la comunicadora escribió: "Hay personas que piensan como M. Pía Adriasola 'que el sexo debe ser pensado en función de crear una familia' y las respeto, pero… cuando la familia ya se creó, ¿nunca se abre el parque de diversiones?".

Tras postear su punto de vista, varios usuarios de Twitter le respondieron con humor, comentándole cosas como "En lo personal vivo en fantadilandia"; "El parque de diversiones siempre abierto, siempre... si uno es niño toda la vida" y "Cuando es diversión, obvio se cierra bajo llave, cuando es amor no existe llave que cierre".