Marcela Vacarezza reveló que sufrió abuso sexual cuadro era adolescente

Una sorprendente confesión realizó Marcela Vacarezza en el capítulo de "Podemos Hablar" que Chilevisión emitirá durante este viernes.

La conductora aseguró haber sido víctima de abuso sexual cuando era adolescente y se encontraba de vacaciones.

"Me gustaba bañarme en la playa cuando no había nadie, entonces yo andaba con mi bikini y con un sweater largo, porque ya eran como un cuarto para las nueve de la noche y le dije a mi hermano mayor que me acompañara al baño", comenzó diciendo.

"Cruzamos la calle y fuimos a un restaurant donde vendían anticuchos y entramos y estaba el gallo; me acuerdo era enorme, gordo, ¡ay asqueroso!", añadió.

Apenas ingresaron al lugar, su hermano pidió el baño y ella lo siguió. "Me abre la puerta, yo paso y ahí siento que me empieza a tocar por atrás; cierra la puerta y yo le digo que quiero irme, pero él cierra la puerta y empieza a subirme las manos y a tocar entera", manifestó

Finalmente, concluyó diciendo que "no sé si fue instintivo o no, pero subí la rodilla y le pegué en ciertas partes, se corrió para al lado y abrí la puerta".