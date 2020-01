Marcela Vacarezza criticó a la ACES por llamar a nuevas movilizaciones para boicotear la PSU

Marcela Vacarezza utilizó su cuenta oficial de Twitter para criticar a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Sencundarios, ACES, luego de que confirmaran nuevas movilizaciones para boicotear la PSU.

Recordemos que el próximo lunes 27 y martes 28 de enero vuelva a realizarse la Prueba de Selección Universitaria.

A través de la red social, la panelista de televisión comentó que la "ACES confirma nuevas movilizaciones para el 27 y 28. Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU".

Luego, agregó: "Si esto no es fascismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es".



Tras su publicación, recibió varios comentarios de parte de los usuarios, donde algunos le escribieron que utilizara su rol de comunicadora para informar, no criticar.