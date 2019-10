Marcela Serrano: 'La ineptitud de este gobierno me tiene alucinada'

"No sé por qué estoy aquí", partió aclarando la escritora Marcela Serrano al comienzo de su entrevista con Ciudadano ADN, en unos días marcados por un estallido social que ha llenado Chile de manifestaciones. "Se me olvidó que escribí un libro", comentó.

"El manto" narra en primera persona su forma de enfrentar la muerte de su hermana Margarita Serrano, periodista que falleció víctima de un cáncer, y a quien asegura que "la he echado de menos con lo que ha estado pasando ahora".

"Escribí este libro en estado de excepción, porque al final el duelo es eso. Todo es distinto, uno enfrenta la escritura y la realidad de otra manera. Yo nunca habría escrito un libro en primera persona si no es porque estaba en un duelo", comento la escritora, aclarando que esta obra "no es una novela".

A la hora de relatar su proceso de escritura, Serrano confesó que "no me puedo imaginar cómo puedo escribir si una no está sola" preguntándose respecto a "esos autores que andan dando vueltas, en qué momento cuidan sus ideas, en qué momento las mastican". Por eso, cuando Margarita murió, "me tuve que ir, no habría podido resistirlo en medio del apuro de Santiago. Esa soledad me hizo muy, muy bien", prosiguió.

La escritora tuvo que referirse al estallido social que vive Chile en estos momentos. "Cómo no pasó antes", expresó, reflexionando sobre "el ejemplo que han vivido los jóvenes hoy en día. ¿Qué pasa con los ricos? ¿Por qué nunca van a la cárcel? ¿Por qué evaden? Así empezamos la lista de que por todos lados estamos siendo abusados. Los milicos roban, los pacos roban, los parlamentarios han robado. Por eso, no me sorprende que se hayan vuelto locos y hayan explotado".

También señaló que "la ineptitud de este gobierno me tiene alucinada. El año pasado, cuando murió Catrillanca, vivimos las mentiras, los encubrimientos, las sombras. Eso ampliémoslo. Es como si tuvieran un manual de cómo hacer las cosas mal". Serrano se preguntó "cómo nos pueden gobernar estos señores, no saben gobernar. El día uno, dos y tres (de la crisis) no había vocería. Y después salen esos bulldogs rabiosos de Chadwick y Espina. Está todo tan mal manejado. A todo han llegado tarde".

Respecto a los recientes anuncios del Presidente Piñera, se declaró "escéptica. No hay ningún cambio de pacto en lo de anoche. Estamos en el mismo sistema que inventaron los Chicago Boys en dictadura. Ellos no pierden nunca. Cuando hacen el gesto de bajar sueldos de parlamentarios, bajan la cantidad".

También aplaudió la "valentía" de los jóvenes que están encabezando las protestas. "Yo vivo en el Parque Forestal, los veo, pienso 'claro, ellos no vivieron la dictadura, no tienen ese gen del miedo que tuvimos nosotros'. Esto de que no están ni ahí, es mentira. Están ahí".

Y a la hora de vislumbrar una posible salida a esta crisis, enfatizó que "yo supongo que la derecha se tendrá que ir para la casa para siempre. No saben gobernar", agregando que "este país se demoró mucho en explotar, puede que si hubiera sido antes habría sido de una forma menos violenta. Le podría haber pasado a cualquier gobierno, pero el manejo, pienso en la Michelle, pienso en Lagos, lo habrían manejado de otra manera. Pero la derecha no tiene idea porque no tiene calle. Mira la primera dama hablando de los alienígenas, ¿qué es eso? La mujer del presidente tiene que quedarse callada".

Tampoco cree que sea tiempo para liderazgos de ultraderecha como el que representa José Antonio Kast ("¿Tú crees que representa a muchos? Yo tengo mis dudas. Yo creo que son un grupúsculo. Son buenos para tuitear, pero son un micromundo") ni para la intervención de la Iglesia ("me parece tan valiente la gente que denuncia. La gente que ha estado años y años con esto adentro. La jerarquía de la iglesia ha actuado pésimamente, encubriendo").

Serrano finalizó comentando que su nuevo libro "no es sobre mi hermana, es sobre el duelo, y quisiera acompañar a los que están en eso".