Marcela Said y Eva, su exposición en el GAM: 'Surge de querer ver lo que uno no quiere ver'

Por estos días la directora Marcela Said anda por el país presentando "Eva", una muestra interactiva en el GAM que propone contar las historias de brutales casos de femicidio en Chile, Argentina y México para instalar la voz de las víctimas, lo que dicen los victimarios y el rol de los medios, a través de una instalación que mezcla el videoarte y la arquitectura.

La artista, en conversación con Ciudadano ADN, explicó que la idea "surge de querer ver lo que uno no quiere ver", y que se instala en su cabeza tras el intento de asesinato a Nabila Rifo por parte de su pareja.

"Empecé a tratar de ver lo que podía hacer, pero de otra manera", indicó, ya que no se sintió motivada a llevar esta historia al cine, optando por otra forma de contar. "Es muy raro cuando empiezas un formato nuevo porque no sabes donde empezar", admitió la directora, que partió investigando casos que movilizaron al movimiento feminista en sus principales capitales en América Latina.

"Me demoré harto porque ahí me di cuenta que uno no quiere ver ni quiere saber. Empezaba a leer y decía que no, otro, y otro, y eran todos igual de horrorosos", expresó Said, quien finalmente se lanzó a contar dos casos en Argentina, uno en México y uno en Chile, los que se cuentan a través de una escenografías y piezas de videoarte.

Pero también la responsable de títulos como "Los Perros", "El verano de los peces voladores", se volcó a hablar contralo que está ocurriendo con el término del financiamiento del BancoEstado al cine chileno.

"Todos los cineastas te vamos a responder lo mismo: esto es terrible, nos quitan fondos, ya no tenemos nada, por eso estamos obligados a hacer coproducciones con el extranjero, y la cultura, o el cine es el espejo de un país, es súper importante tener cine, y no todo el mundo lo sabe ni lo entiende", reflexionó.

Además de querer saber "con nombre y apellido" la persona que tomó la decisión, afirmó que ella se enmarca "en políticas de derecha a las que no les interesa la cultura. ¿Se acuerdan en dictadura?, lo primero que cerró fueron las escuelas de cine, de teatro, de sociología, de antropología, todas las personas que cuestionan. La cultura está siempre cuestionando, igual que los periodistas, y eso molesta mucho al poder. Pero de los periodistas es más difícil deshacerse que de los cineastas".

Marcela Said, además de su trabajo con "Eva", habló de cómo las mujeres se desenvuelven en la actual industria cinematográfica, comentó su próximo proyecto, un guión junto a Gonzalo Maza sobre dos parejas que buscan cazar ilegalmente a un puma, y adelantó que fue una de las directoras invitadas a ser parte de la próxima temporada de Narcos, en Netflix, dirigiendo los capítulos 4 y 5. "A mi me gustan los desafíos y las nuevas experiencias", afirmó.