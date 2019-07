Marcela Aguilar asumió como decana de la Facultad de Comunicación y Letras UDP

La periodista Marcela Aguilar, compañera de Pancho Mouat en la conducción de Entrelíneas, se transformó en la nueva decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales.

Tras diversas reuniones del Comité de Búsqueda con los estamentos de la Facultad, donde se examinaron diversos currículos, se evaluó una terna que fue revisada por el Rector Carlos Peña, quien decidió nombrar a la profesional.

Marcela Aguilar es doctora en Ciencias de la Comunicación, magíster, periodista y licenciada en Información Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además tiene un MBA en la Universidad Finis Terrae.

Durante nueve años fue parte de la Universidad Finis Terrae, primero como directora de la Escuela de Periodismo (2010-2014) y luego como directora de la Escuela de Comunicaciones, la cual incluye las escuelas de Periodismo y Publicidad y un Magíster en Comunicación Estratégica y Digital (2015 hasta la fecha).

Durante este período lideró los procesos de acreditación de la carrera de Periodismo en 2014 y 2018.



Tiene una amplia carrera profesional: en El Mercurio fue reportera de las secciones Reportajes y Crónica y revista Sábado, subeditora del suplemento Wikén y editora de la revista Domingo.

Además, ha sido editora y coautora de varios libros, como Domadores de historias: conversaciones con grandes cronistas de América Latina (2010) y Dueños de la palabra: maestros de la prensa escrita chilena (2013), entre otros.

En el ámbito académico es investigadora postdoctoral en el proyecto ECOS Sud "Crónica: comparative reportages. An ontology of French narrative journalistic influences and dialogue in Chile and Argentina". Ha publicado artículos en revistas indexadas, participado en varios congresos y ha dictado cursos tanto en pregrado como en postgrado.