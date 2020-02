Marc Anthony le envió tierno mensaje a su hija tras presentación en el Super Bowl

La pequeña de 11 años, Emme Muñiz (hija de Marc Anthony), se lució cantando en el show del entre tiempo del Super Bowl este domingo, junto a su madre, Jennifer Lopez.

La menor apareció vestida de blanco y cantó Let's get loud, una de las canciones clásicas de su mamá, y algunas frases de Born in the U.S.A.

"Emme Daddy está muy orgullosa de ti. Eres mi corazón y yo soy para siempre tuyo", escribió Marc Anthony en Instagram el también cantante tras la presentación de su hija.

Revisa aquí el momento desde el minuto 11:39: