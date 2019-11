Manuel José Ossandón y Raquel Argandoña tuvieron tensa discusión en Bienvenidos

Este martes, Raquel Argandoña y Manuel José Ossandón protagonizaron un tenso round en Bienvenidos, luego de que la panelista le pidiera al político que revele, con cifras exactas, los sueldos de diputados y senadores.

"Quiero montos, no importa, tráteme de ignorante, quiero un monto. En cuánto usted fijaría el sueldo de un diputado y un senador", le señaló la "Quintrala" al senador.

A esto, él respondió con que se debía comenzar por desmentir algunos mitos. "Cuando dicen que los senadores ganan 23 millones, eso es mentira, ganan seis, lo que sigue siendo mucho", dijo, indignando a Raquel.

"¿De verdad senador me va a decir que ganan seis millones al mes? ¿Y los viáticos?", lo increpó. Tras esto, Ossandón le recordó sus tiempos de alcaldesa Pelarco, lo que provocó que se enojara aún más.

"Siempre me saca el cuento de la alcaldesa, eso fue hace muchos años. Y era de una comuna muy rural y pobre (…) pero no me pregunte a mí, le estoy preguntando yo a usted", respondió, agregando que "por qué le cuesta tanto decir lo que ganan".

Finalmente, el senador aseguró que él creía que el sueldo líquido de los parlamentarios no debería superar los $4 millones.